Smcp : En perte nette en 2020

(CercleFinance.com) - SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot) publie au titre de l'exercice 2020 un résultat net part du groupe de -102,2 millions d'euros, contre +43,7 millions l'année précédente, et un EBITDA ajusté en baisse de 37,3% à 179,6 millions.



Le groupe de distribution a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 873 millions d'euros, en baisse de 22,9% (-23,9% en organique), 'impacté par la pandémie partiellement compensée par la reprise en Chine et la croissance du digital'.



A ce jour, 33% du parc de magasins mondial de SMCP est temporairement fermé. Compte tenu du niveau élevé d'incertitude, le groupe ne juge pas pertinent à ce stade de communiquer des prévisions annuelles pour 2021.



