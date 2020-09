Smcp : En perte nette au 1er semestre

(CercleFinance.com) - SMCP dévoile un résultat net part du groupe de -88,5 millions d'euros sur les six premiers mois de 2020, contre +17,2 millions un an auparavant, tandis que son Ebitda ajusté a reculé de 60,9% à 55,1 millions d'une année sur autre.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 372,8 millions d'euros, en baisse de 31% en données publiées et de 33,5% en organique, reflétant l'impact des mesures de confinement dans la plupart des pays et un arrêt des flux touristiques dans l'ensemble des régions.



'Au second semestre, nous poursuivrons notre plan d'actions Covid-19 tout en nous concentrant sur nos priorités-clés', affirme le directeur général Daniel Lalonde, qui cite notamment la création d'un réseau unifié entre le e-commerce et les magasins physiques.



