Smcp : Chiffre d'affaires semestriel en hausse de 21,4%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - SMCP publie un chiffre d'affaires de 565,4 ME au titre du 1er semestre 2022, en hausse organique de 21,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le groupe met en avant son 'excellente performance en Europe tout au long du semestre' ainsi qu'une 'forte dynamique dans la région Amériques, partiellement compensée par l'impact significatif des mesures restrictives relatives au Covid en APAC.'



Dans ce contexte, l'EBITDA ajusté ressort à 121,8 ME au 1er semestre (+23,6% en données publiées par rapport au 1er semestre 2021), tandis que dans le même temps, l'EBIT ajusté progresse de 75,8% en données publiées, à 45,2 ME.



Au final, le résultat net part du groupe s'établit à 20,7 ME, en très forte progression par rapport au 1er semestre 2021 (0,9 ME). Le BNPA ressort ainsi à 0,28 euro, contre 0,01 euro douze mois plus tôt.



Fort de cette performance, et sous réserve que la situation géopolitique, le contexte macroéconomique et les conditions sanitaires ne se dégradent pas davantage sur le reste de l'année, SMCP confirme ses prévisions pour l'année 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.