Smcp : La spéculation sur un changement d'actionnaire fait décoller Sandro et Maje en Bourse

(BFM Bourse) - Possiblement imminent, le changement d'actionnaire majoritaire de SMCP, après le défaut de paiement d'une filiale de la maison mère-chinoise du groupe de prêt-à-porter sur un emprunt obligataire, serait une bonne nouvelle pour ce dernier selon Jefferies.

Le bond du titre SMCP ce mardi peut sembler paradoxal, puisque lié à la confirmation du défaut de paiement de la part de la filiale luxembourgeoise (European TopSoho) de son propriétaire chinois (Shandong Ruyi) sur un emprunt de 250 millions d’euros émis en 2018 et échangeable en titres de la société. Mais il s'explique par le meilleur profil de risque que présentera le groupe propriétaire des marques Sandro, Maje, Claude Pierlot et de Fursac, explique Jefferies. Le bureau d'études, qui relève sensiblement sa cible sur le titre de 6,50 à 9,40 euros, explique que les forces sous-jacentes de SMCP offrent une image optimiste pour l'avenir du groupe après sa séparation avec le groupe chinois "en difficultés".

Car deux semaines après qu'European TopSoho a été notifié par courrier par GLAS (en qualité de trustee des obligataires) de l'absence de remboursement sur cet emprunt obligataire, et malgré le délai de grâce de 5 jours ouvrables qui lui avait été accordé repoussant l'échéance au 30 septembre, ce défaut a été confirmé par voie de communiqué par le groupe luxembourgeois ce mardi matin.

Un rebond de 46% depuis le 1er janvier

"Toutes les obligations qui seront en circulation au 18 octobre et qui n'auront pas été valablement échangées seront immédiatement dues et payables sans autre formalité ni préavis au montant de règlement du remboursement anticipé", précise European TopSoho, ce qui crédibilise encore la thèse d'un changement de propriétaire.

Un des créanciers pourrait être candidat à la prise de contrôle de SMCP, mais une vente à un autre acteur de la mode haut de gamme pourrait aussi être envisagée, avance Jefferies.

Ces spéculations -et le relèvement d'objectif- entraînent une poussée du titre SMCP qui a pris jusqu'à 11,4% dans les premiers échanges. Peu avant 10h30, celui-ci réduit néanmoins son avance à +5,9%, plus forte hausse du SRD, à 7,22 euros. Son rebond atteint ainsi plus de 46% depuis le 1er janvier, mais l'action SMCP reste largement en-deçà de son cours d'introduction en Bourse (d'octobre 2017) fixé à 22 euros.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse