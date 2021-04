Siemens : Changement de direction en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination du Dr. Xiao Song en tant que nouveau président de Siemens en Chine. Il prendra ses fonctions à compter du 1er mai 2021.



Il remplacera Lothar Herrmann qui a passé plus de sept ans à la tête de l'entreprise en Chine.



' En tant que leader avec des expériences internationales et interprofessionnelles, Xiao Song est le choix parfait pour jouer le rôle de PDG. Sous sa direction, Siemens continuera à renforcer les liens avec ses clients en Chine afin d'accélérer la transformation numérique à une époque où la Chine entre dans une nouvelle phase de développement ' indique le Dr Busch président du directoire de Siemens AG.



