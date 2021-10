Scor se : Résultat net à neuf mois multiplié par 2,5

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor publie un résultat net en hausse de 151,1% à 339 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de 2021, et un rendement annualisé des capitaux propres (ROE) de 7,3%, soit 683 points de base au-dessus du taux sans risque.



Les primes brutes émises par le réassureur ont augmenté de 10,1% à 13,05 milliards d'euros (+6,2% à taux de change courant) et son ratio de coûts s'est établi à 4,3% des primes brutes émises, inférieur à l'hypothèse d'environ 5% du plan 'Quantum Leap'.



Par ailleurs, Scor annonce un programme de rachat d'actions à hauteur de 200 millions d'euros commençant ce 28 octobre et finalisé au plus tard d'ici mars 2022, 'manière relutive de déployer le capital et de créer de la valeur pour les actionnaires'.



