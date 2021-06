Scor se : Nouvelle gouvernance approuvée en AGM

(CercleFinance.com) - Scor annonce que ses actionnaires, réunis en assemblée générale mixte, ont approuvé notamment la nouvelle gouvernance proposée par le conseil d'administration, consistant en une dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général.



Lors du conseil d'administration devant se tenir à l'issue de l'assemblée générale réunie ce jour, Denis Kessler sera élu président du conseil d'administration et Laurent Rousseau sera nommé directeur général.



L'assemblée générale a également approuvé le versement d'un dividende de 1,80 euro par action au titre de 2020, dont la date de détachement a été fixée au 2 juillet et la date de mise en paiement au 6 juillet.



