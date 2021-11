Scor se : Nouvelle équipe dirigeante chez Scor IP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuille du réassureur Scor, annonce la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante, des changements qui seront effectifs à réception des autorisations réglementaires.



Fabrice Rossary, précédemment directeur des investissements de Scor IP, est nommé au poste de président du directoire. Il succède à François de Varenne, qui devient président du conseil de surveillance de Scor IP.



Au sein du directoire, Louis Bourrousse est nommé head of business development, Marie-Suzanne Mazelier devient directrice des investissements, tandis que Benjamin Ayache demeure directeur des opérations et Eric Talleux, directeur des risques.



