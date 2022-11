Schneider electric : Offre améliorée sur les actions Aveva

(CercleFinance.com) - Schneider Electric publie ce jour une communication concernant son offre ferme d'achat portant sur la totalité des actions émises et à émettre d'Aveva non-encore détenues par Schneider Electric.



Schneider Electric confirme être parvenu à un accord sur les termes d'une offre améliorée et finale, en numéraire, au prix de 3 225 pence par action Aveva et recommandée par le Comité des Directeurs indépendants d'Aveva.



