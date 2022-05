Schneider electric : Une nouvelle présidente de Microgrid USA

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé la nomination de Jana Gerber au poste de présidente de Microgrid North America.



Jana Gerber sera responsable de la croissance de l'activité de micro-réseaux commerciaux dans la région et du soutien des clients dans leurs parcours de durabilité et de résilience. Elle supervisera les stratégies de mise sur le marché et les livraisons en Amérique du Nord.

' Avec plus de 300 installations de microréseaux à ce jour, nous avons pour mission de construire un monde plus décarboné et numérique où davantage de sources d'électricité proviennent d'énergies renouvelables comme les microréseaux ', a déclaré Annette Clayton, DG de Schneider Electric Amérique du Nord.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel