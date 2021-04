Schneider electric : Un analyste relève ses prévisions de croissance

(CercleFinance.com) - Notant aussi que 'la croissance reste soutenue en résidentiel, pour les datacenters et en automatismes discrets', Oddo anticipe pour le groupe une croissance organique de l'activité de 7,8% au premier trimestre 2021, contre 7,5% en consensus.



'Le groupe devrait confirmer ses objectifs 2021 et attendre le premier semestre pour voir s'il a matière à les relever ou pas', ajoute l'analyste, estimant que 'le management pourrait aussi annoncer (ou lors de l'AG) qu'il relance son programme de rachat d'actions'.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Schneider Electric avec un objectif de cours relevé de 147 à 149 euros, dans une note où il estime que 'la Chine devrait jouer un rôle majeur dans la croissance au premier trimestre 2021'.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel