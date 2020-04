Schneider electric : Succès de son offre sur RIB Software

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce aujourd'hui les résultats initiaux de son offre publique d'achat volontaire portant sur la totalité des actions en circulation de RIB Software.



L'offre d'achat a été acceptée pour 34 586 737 actions RIB durant la période initiale d'acceptation. Cela représente environ 66,64 % du total du capital social et des droits de vote de RIB. En outre, Schneider Electric a acquis, le 25 mars 2020, 9,99 % de RIB en dehors de l'offre d'achat.



Schneider Electric détenait ainsi, à l'issue de la période initiale de l'offre, près de 76,63 % de l'ensemble du capital social et des droits de vote de RIB. Le seuil minimal d'acceptation de 50 % plus une part a ainsi été excédé.



Toutes les approbations réglementaires ont été obtenues des autorités de la concurrence. La finalisation de l'offre ne requiert plus que l'approbation du Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS).



A ce stade, la finalisation de l'offre devrait avoir lieu vers la fin du deuxième trimestre 2020.



