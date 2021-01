Schneider electric : Renforce sa stratégie de développement durable

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce vouloir renforcer sa stratégie à long terme pour intégrer les considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités. Cela permettra d'aider ses clients et partenaires à atteindre leurs propres objectifs de développement durable.



Schneider Electric est à la première place du classement annuel des ' 100 entreprises les plus durables au monde ' par Corporats Knights. C'est la première fois de son histoire que l'entreprise obtient cette place.



' Cela met également en lumière la transformation de l'entreprise en un fournisseur de solutions numériques pour la durabilité et l'efficacité énergétique ' indique le groupe.



