Schneider electric : Partenariat privilégié avec Delco Automation

(CercleFinance.com) - Schneider Electric Canada annonce que Delco Automation est un partenaire privilégié de l'Alliance Water & Wastewater. Delco Automation est un intégrateur de systèmes d'automatisation et de contrôle en particulier pour l'industrie de l'eau en Amérique du Nord.



Cette distinction reconnaît l'engagement de Delco Automation en faveur de l'excellence opérationnelle, de la satisfaction des clients et de l'expertise en matière d'applications des solutions Water & Wastewater de Schneider Electric.



'Ensemble, nous continuerons à développer et à renforcer notre présence dans l'industrie canadienne du traitement de l'eau en nous spécialisant dans les solutions et les équipements de traitement de l'eau durables et personnalisés ', déclare Sanjith Singh, vice-président de l'automatisation industrielle chez Schneider Electric.





