Schneider electric : Partenariat avec GreenYellow pour la décarbonation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric et GreenYellow annoncent un partenariat pour proposer des solutions et répondre aux défis de décarbonation des grandes entreprises internationales.



' GreenYellow et Schneider Electric ont ainsi signé ce jour un contrat de partenariat de 3 ans visant à proposer aux clients internationaux de Schneider Electric et de GreenYellow des programmes et des technologies d'efficacité énergétique entièrement financés et déployables sur l'ensemble de leurs sites, dans l'ensemble des territoires où ils sont implantés ' indique le groupe.



Le partenariat sera déployé dans un premier temps dans les 16 pays où GreenYellow est implanté, en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, avec de nouveaux pays possibles, en fonction des besoins des clients.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.