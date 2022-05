Schneider electric : Optimise la gestion des ressources énergétiques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé Grid to Prosumer, une approche de bout en bout de la gestion des DER pour maximiser la connexion et la valeur des énergies renouvelables, du stockage d'énergie et des véhicules électriques.



' La nouvelle approche Grid to Prosumer aide à gérer le cycle de vie de la gestion des DER avec des flux de travail et des cas d'utilisation simples à complexes qui optimisent les DER en fonction des besoins du marché de l'énergie, des contraintes du réseau et des priorités des consommateurs ' indique le groupe.



Schneider Electric a également élargi son portefeuille EcoStruxure Grid pour les réseaux du futur avec les partenaires stratégiques AutoGrid pour les services de flexibilité et les centrales électriques virtuelles, et Uplight pour l'engagement des consommateurs et la gestion de la demande.



' Schneider Electric reconnaît que plus la complexité de la gestion du réseau augmente, plus il devient crucial de relever les défis des services publics de manière holistique ', a déclaré Scott Koehler, vice-président de la stratégie mondiale pour les réseaux numériques chez Schneider Electric.



