Schneider electric : Oddo s'attend à un très bon semestre 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo estime que le 1er semestre 2021 devrait être de très bonne facture, supérieur aux attentes. ' La demande est restée très bien orientée au T2, confirmant le rebond solide du T1. L'ensemble des régions devrait avoir contribué à cette croissance, y compris la Chine dont la demande est restée dynamique au T2 ' indique l'analyste.



' Pour le seul T2, nous anticipons une croissance de l'activité en organique de 20% (consensus à 19.1%), ce qui porterait celle du S1 à 16.6% (dont +17.3% pour Energy Management et +14.4% pour Industrial Automation) ' rajoute Oddo.



L'analyste pense que le groupe devrait générer, sur le 1er semestre, une marge d'EBIT ajusté supérieure aux attentes. Il s'attend à une marge d'EBIT ajusté de 16.6%, soit une amélioration de 300 pb par rapport au 1er semestre 2020.



Oddo maintient inchangé ses prévisions annuelles à ce stade, à savoir une marge de 16.9%e, ce qui impliquerait une stabilité au 2ème semestre à 17.3%e.



' D'ici 2025, nous prévoyons une croissance organique du CA de 7.3% en moyenne par an et une marge d'EBIT ajusté de 18.7% en 2025 '.



Oddo confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 171 E.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.