Schneider electric : Oddo maintient son opinion sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo réitère sa recommandation Surperformance et son objectif de cours de 156E sur Schneider.



Schneider Electric a annoncé sans surprise avoir fait une offre ferme pour racheter l'ensemble du capital d'Aveva actuellement non détenu par le groupe (soit sur 40.84% du capital).



' Il propose 31 £ par action (4.45 MdE), soit une prime de 41% par rapport au dernier cours coté d'Aveva le 23 août et une prime de 32% par rapport aux 6 derniers mois se terminant le 23 août ', relève Oddo.



L'opération, soutenue par Aveva ' devrait se clôturer au premier trimestre 2023 ', poursuit l'analyste pour qui, selon le schéma, ' Schneider devra obtenir 75% des votes '.



Avec ce rachat, Oddo n'anticipe pas' de synergies de coûts ', mais estime ' que le groupe sera capable de générer des synergies de revenues à terme '.



' Le positionnement du groupe sur les thématiques d'électrification et d'efficacité énergétique est un des plus attractifs du secteur ', relève enfin l'analyste.



