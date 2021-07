Schneider electric : Nouvelle hausse,devrait confirmer le rebond du T1

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre enregistre une 4ème séance de hausse consécutive et affiche un gain de plus de 14% depuis le 1er janvier. Oddo estime que le 1er semestre 2021 devrait être de très bonne facture, supérieur aux attentes. ' La demande est restée très bien orientée au T2, confirmant le rebond solide du T1. L'ensemble des régions devrait avoir contribué à cette croissance, y compris la Chine dont la demande est restée dynamique au T2 ' indique l'analyste.



' Pour le seul T2, nous anticipons une croissance de l'activité en organique de 20% (consensus à 19.1%), ce qui porterait celle du S1 à 16.6% (dont +17.3% pour Energy Management et +14.4% pour Industrial Automation) ' rajoute Oddo.



L'analyste pense que le groupe devrait générer, sur le 1er semestre, une marge d'EBIT ajusté supérieure aux attentes. Il s'attend à une marge d'EBIT ajusté de 16.6%, soit une amélioration de 300 pb par rapport au 1er semestre 2020.



Oddo maintient inchangé ses prévisions annuelles à ce stade, à savoir une marge de 16.9%e, ce qui impliquerait une stabilité au 2ème semestre à 17.3%e.



' D'ici 2025, nous prévoyons une croissance organique du CA de 7.3% en moyenne par an et une marge d'EBIT ajusté de 18.7% en 2025 '.



Oddo confirme son conseil Surperformance sur le titre avec un objectif de 171 E.



