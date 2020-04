Schneider electric : Les décisions pour faire face au Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce ce matin n'a pas avoir l'intention de faire appel aux dispositifs exceptionnels de soutien en trésorerie proposés par l'Etat français pour faire face à la crise.



Le groupe ne procèdera à aucun rachat d'action tant que ses objectifs 2020 seront suspendus.



Jean-Pascal Tricoire - Président Directeur général - a souhaité contribuer personnellement à cette mobilisation essentielle dans la crise actuelle. Ainsi, il versera 25% de sa rémunération fixe durant la durée de la crise sur le fonds ' Tomorrow Rising Fund '.



Jean-Pascal Tricoire est rejoint par les membres du comité exécutif de Schneider Electric, qui se sont également engagés à verser 10% de leur rémunération fixe sur ce fonds durant la durée de la crise.



' Schneider Electric soutient activement les établissements hospitaliers et les communautés les plus fragiles face à l'épidémie, et participe également à plusieurs efforts, comme la production accélérée de respirateurs ' rajoute le groupe.



