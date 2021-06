Schneider electric : Équipe une usine de Guardian Glass

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce avoir améliorer la fiabilité et l'efficacité de l'alimentation de Guardian Glass, l'un des principaux fabricants de verre, grâce à son architecture EcoStruxure.



Guardian Glass exploite une usine qui dispose d'un four fonctionnant à 2 800 °F pour tirer environ 700 tonnes de verre chaque jour, 24 heures sur 24.



' Le four est essentiel au fonctionnement de l'usine et un arrêt peut avoir des conséquences dévastatrices ' indique le groupe.



Schneider Electric a installé ses batteries de condensateurs VarSet ce qui permis d'obtenir des résultats significatifs après l'installation.



' Son facteur de puissance est passé à 97%, le rendant éligible à des crédits mensuels de 4% sur sa facture de services publics et le plaçant sur la bonne voie pour un retour sur investissement de deux ans ' indique le groupe.



