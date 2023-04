Schneider electric : En hausse après une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en hausse de près de 1,5% profitant de l'analyse positive d'UBS.



L'analyste a réaffirmé aujourd'hui sa recommandation 'achat' sur Schneider Electric, ainsi que son objectif de cours de 175 euros, une cible qui implique un potentiel de hausse de 18% pour le titre du groupe industriel français.



'Schneider Electric poursuit sa trajectoire de croissance rapide et rentable, soutenue par ses marchés finaux et son exécution', estime le broker, dans le résumé de sa note sur le fournisseur d'équipements de gestion de l'énergie et d'automation.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel