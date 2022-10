Schneider electric : Signature de partenariat avec Airzone

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce avoir signé un partenariat avec Airzone -spécialiste européen de la gestion de l'air dans les bâtiments- afin d'intégrer la gestion des pompes à chaleur Air-Air dans ses écosystèmes SpaceLogic KNX et Wiser.



Le marché des pompes à chaleur a le vent en poupe, porté par l'intensification de la crise climatique et l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale dite ' RE2020 ' qui interdit l'installation de chaudière à gaz dans les constructions neuves.



Dans ce cadre, Schneider Electric a développé des écosystèmes comme Wiser, Wiser KNX et SpaceLogic KNX, présentés comme ' de véritables solutions connectées permettant aux utilisateurs de mieux maîtriser leurs consommations d'électricité sans pour autant rogner sur leur confort de vie '.



En signant ce partenariat avec Airzone, Schneider Electric complète ses systèmes de domotique en les rendant compatibles avec toutes les pompes à chaleur Air-Air.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.