Schneider electric : Schneider Electric relève ses objectifs 2021 après un bon premier trimestre

PARIS (Reuters) - Schneider Electric a relevé mardi ses objectifs financiers pour 2021 à la faveur du bond de son chiffre d'affaires au premier trimestre dans un contexte de forte demande.

Le spécialiste des produits de gestion de l'énergie et des automatismes industriels prévoit désormais une croissance organique de son Ebita ajusté entre 14% et 20% cette année, contre +9% à +15% attendu auparavant.

La croissance organique du chiffre d'affaires devrait être comprise entre 8% et 11%, contre un précédent objectif de 5% à 8%, et la marge d'Ebita ajusté devrait ressortir entre 16,7% et 17,1% alors que le groupe prévoyait auparavant un taux d'environ 16,1% à 16,5%.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Schneider Electric a progressé de 11,9% et de 13,5% en données organiques, à 6,53 milliards d'euros.

"Nous avons connu un très bon début d’année 2021 porté par une demande ininterrompue et accrue dans nos deux activités et sur nos quatre marchés finaux", a commenté le PDG Jean-Pascal Tricoire, cité dans un communiqué.

Schneider Electric a aussi annoncé mardi la cession de son activité "cable support" au groupe Storskogen pour un montant non dévoilé.

(Blandine Hénault)

Copyright © 2021 Thomson Reuters