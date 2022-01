Schneider electric : RBC dégrade son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC a dégradé mercredi son opinion sur Schneider Electric, une décision que le courtier canadien justifie par la forte progression du titre au cours des derniers mois.



L'intermédiaire financier, qui était jusqu'ici à 'surperformance' sur le spécialiste des équipements électriques, indique être revenu à un avis 'performance en ligne', avec un objectif rehaussé de 150 à 175 euros.



Dans une note diffusée dans la matinée, RBC fait valoir que l'action du groupe français a grimpé de 19% sur les trois mois écoulés, soit une hausse trois fois supérieure à celle de l'indice STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services dans le même intervalle.



Le broker fait remarquer que le titre se traite désormais sur la base d'une prime de l'ordre de 20% par rapport au reste du secteur, alors qu'il accusait précédemment une décote.



'Nous considérons Schneider comme l'une des entreprises de qualité les plus notables au sein de notre domaine de couverture, mais sa revalorisation en Bourse, qui l'a fait passer d'un statut de valeur décotée à une prime en 2021, signifie que le potentiel haussier apparaît aujourd'hui plus limité', explique-t-il.



Après un cru 2021 qualifié d''exceptionnel', RBC dit néanmoins attendre un 'bon' exercice de la part du fabricant d'équipements de basse et moyenne tension en 2022.



