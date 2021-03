Schneider electric : Rachat d'OSIsoft par Aveva finalisé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce que sa filiale majoritairement détenue Aveva a finalisé l'acquisition d'OSIsoft, une transaction annoncée le 25 août dernier pour un montant total de cinq milliards de dollars.



'PI System de OSIsoft est une plateforme leader dans l'acquisition et la structuration de données pour ses clients, spécialisée dans les applications essentielles au coeur de la stratégie d'Aveva et de Schneider Electric', soulignait alors le groupe industriel.



OSIsoft sera entièrement consolidée au sein de l'activité automatismes industriels au travers d'Aveva. A l'issue de cette transaction, la participation de Schneider Electric dans Aveva s'établit à 58,6%.



