Schneider electric : Projet d'acquisition d'OSIsoft par Aveva

(CercleFinance.com) - Schneider Electric fait part du projet d'acquisition par Aveva (dont il est actionnaire majoritaire avec 60,2% du capital), d'OSIsoft pour un montant total de cinq milliards de dollars, projet qui selon lui, 'représente une étape majeure dans le développement d'Aveva'.



'PI System de OSIsoft est une plateforme leader dans l'acquisition et la structuration de données pour ses clients, spécialisée dans les applications essentielles au coeur de la stratégie d'Aveva et de Schneider Electric', souligne le groupe français.



Schneider Electric s'est engagé à garantir environ 60% du prêt relais en faveur d'Aveva et à souscrire au prorata de sa participation d'environ 2,1 milliards de dollars au projet d'augmentation de capital d'Aveva dans le but de financer la transaction.



