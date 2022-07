Schneider electric : Prévisions relevées pour 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric indique que 'la persistance d'une forte demande et d'une réponse agile à l'inflation le conduisent à revoir à la hausse' ses prévisions de croissance organique, à entre 11 et 15% pour son EBITA ajusté et entre 9 et 11% pour son chiffre d'affaires.



Au premier semestre, il a vu son résultat net ajusté augmenter de 11% à 1,8 milliard d'euros pour un EBITA ajusté à 2,8 milliards, en hausse organique de 10%, soit une marge presque stable à 17,3% (-0,1 point en organique) dans un environnement fortement inflationniste.



Le chiffre d'affaires du groupe industriel s'est accru de 16,7% à 16,1 milliards d'euros, dont une croissance organique de 10%, malgré les mesures de confinement en Chine et l'impact de la situation en Russie qui ont affecté le deuxième trimestre.



