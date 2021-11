Schneider electric : Près de 84% du capital d'IGE+XAO détenu

(CercleFinance.com) - À la clôture de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), Schneider Electric Industries SAS détient 1.094.733 actions IGE+XAO, soit 83,93% du capital et au moins 87,68% des droits de vote de la société de logiciels de conception assistée par ordinateur.



Pendant la durée de l'OPAS, soit du 11 au 24 novembre inclus, l'initiateur a acquis au prix unitaire de 260 euros, 103.760 actions IGE+XAO dans le cadre de la procédure semi-centralisée par Euronext Paris et 97.909 actions sur le marché.



