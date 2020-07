Schneider electric : OPA sur RIB Software finalisée

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce le succès de son offre publique d'achat volontaire portant sur la totalité des actions en circulation de RIB Software, qui sera donc consolidé dans ses comptes et fera partie de son activité gestion de l'énergie.



Toutes les conditions de closing ont en effet été remplies, y compris l'approbation du CFIUS (Comité des Investissements Etrangers aux Etats-Unis) reçue le 2 juillet, et le règlement de l'offre publique d'achat volontaire sera effectué ce vendredi.



