Schneider electric : Oddo confirme la surperformance

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son opinion surperformance et maintient un objectif de cours de 156E sur Schneider Electric



' Le directeur de Schneider Electric, Jean-Pascal Tricoire estime que le rachat potentiel d'Aveva offrirait au groupe l'opportunité d'accélérer sa croissance ', relève Oddo pour qui les difficultés à s'approvisionner en composants électroniques vont contraindre l'activité du groupe.



Néanmoins, ' Jean-Pascal Tricoire estime que l'ensemble des clients ont aujourd'hui deux enjeux dans leur agenda : la digitalisation et le développement durable, qui va s'appuyer sur l'électrification '.



Selon Oddo, la crise en cours devrait entraîner une réorientation des investissements des clients pour répondre à ces besoins. Pour l'analyste, Schneider est au centre de ces évolutions ' et son marché sous-jacent devrait croître à un rythme 2x plus élevé que par le passé (4% contre 2%) '. Le positionnement du groupe sur les thématiques d'électrification et d'efficacité énergétique est un des plus attractifs du secteur, selon Oddo.



