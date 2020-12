Schneider electric : Investissement dans Planon finalisé

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce avoir finalisé avec succès son investissement minoritaire stratégique dans Planon Beheer BV, société présentée comme un leader des logiciels de gestion de bâtiments et de l'environnement de travail.



Cette finalisation intervient conformément à son annonce d'il y a un mois. Le fournisseur français d'équipements pour la gestion de l'énergie détient ainsi 25% de Planon et l'investissement sera comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence.



