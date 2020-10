Schneider electric : Évalue son impact environnemental

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion des assises nationales de la biodiversité, Schneider Electric a mesuré l'impact de son activité sur la biodiversité.



Cette évaluation, est la première réalisée au niveau mondial sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise et a été rendue possible grâce à l'outil ' Global Biodiversity Score '.



L'étude montre que les activités du périmètre opérationnel ne constituent qu'une part modeste de l'empreinte de Schneider Electric.

En revanche, les émissions de gaz à effet de serre représentent 70% des causes d'impact sur la biodiversité terrestre, suivies par l'utilisation des terres.



La stratégie environnementale de Schneider, notamment son objectif de neutralité carbone rapide, devrait donc avoir un impact considérable pour limiter la perte de biodiversité.





