Schneider electric : Dividende 2019 approuvé en AGM

(CercleFinance.com) - Schneider Electric indique que son assemblée générale mixte réunie le 23 avril à huis clos, a adopté l'ensemble des résolutions agréées par le conseil d'administration, dont la distribution d'un dividende au titre de 2019 de 2,55 euros par action.



Les actionnaires ont aussi approuvé le renouvellement des mandats d'administrateur de Léo Apotheker, Cécile Cabanis, Fred Kindle et Willy Kissling, ainsi que la nomination d'une nouvelle administratrice, Jill Lee.



L'assemblée générale a en outre adopté la modification des statuts pour permettre la désignation du second administrateur représentant les salariés par le comité européen et pour refléter les modifications législatives.



