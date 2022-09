Schneider electric : Deutsche Bank relève à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé mercredi son conseil sur le titre Schneider Electric, qu'il porte de 'conserver' à 'acheter' avec un objectif de cours laissé intact, à 145 euros.



Dans une note de recherche, le broker souligne que le groupe français offre l'un des profils les plus séduisants de son secteur du fait de son portefeuille d'activité mêlant habilement électrification, automatisation et logiciels.



'Dans le contexte actuel de crise de l'énergie, le groupe semble idéalement placé pour surfer sur les vagues de l'efficacité énergétique et de la numérisation', ajoute-t-il.



S'il reconnaît que Schneider n'est pas totalement immunisé contre la menace d'une récession, le courtier estime que sa faible exposition à l'Europe, l'excellence de sa chaîne d'approvisionnement et la solidité de son flux de trésorerie devraient en limiter les effets.



