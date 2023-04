Schneider electric : Convention avec l'Académie de Grenoble

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce la signature, la semaine prochaine, d'une convention de partenariat avec l'Académie de Grenoble.



Cette collaboration participe à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles dans la filière de l'énergie.



Elle permet aussi de soutenir le développement de l'alternance (regroupant contrat d'apprentissage et de professionnalisation) et l'insertion professionnelle au niveau local dans la filière énergétique.



Avec cette convention de partenariat, Schneider Electric renforce son engagement dans une relation école/entreprise forte et formalise sa collaboration avec l'académie de Grenoble.





