Schneider electric : Berenberg relève son objectif

(CercleFinance.com) - Berenberg a rehaussé vendredi son objectif de cours sur Schneider Electric, qu'il fait passer de 127 à 145 euros, saluant des résultats trimestriels allant dans la 'bonne direction'.



Le broker allemand - qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre - estime que le spécialiste français des équipements électriques a dévoilé de 'superbes' performances au titre du quatrième trimestre.



Dans une note envoyée à ses clients, Berenberg se félicite aussi des nouvelles ambitions affichées par l'équipe de management du groupe, qui vise une marge opérationnelle de l'ordre de 17% à horizon 2022.



'Sachant qu'une marge de 17% constituerait un plus haut historique dans l'histoire de Schneider, cette 'étape' semble davantage constituer une avancée en direction de marges de trésorerie structurellement supérieures, sous l'effet des progrès continus effectués au niveau de la marge brute', explique-t-il dans la note.



L'action Schneider avance de 1% vendredi à la Bourse de Pais après avoir progressé de 1,5% hier suite à la parution des résultats de quatrième trimestre.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.