Schneider electric : Schneider Electric acquiert une participation au capital d'Uplight, valorisé 1,5 milliard de dollar

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce avoir signé un protocole d'accord relatif à un investissement minoritaire stratégique dans Uplight, présenté comme 'le partenaire technologique des fournisseurs d'énergie en transition vers un écosystème énergétique vert'.



Uplight fournit des solutions SaaS à plus de 80 régies d'électricité réglementées représentant 110 millions d'utilisateurs finaux en Amérique du Nord. La transaction valorise la société à environ 1,5 milliard de dollars, environ 10 fois son chiffre d'affaires attendu en 2021.



L'investissement minoritaire stratégique de Schneider Electric lui permettra de détenir environ 30% du capital. La transaction devrait se conclure dans les prochains mois, sous réserve des approbations réglementaires et procédures sociales françaises habituelles.



