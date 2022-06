Schneider electric : Accord de collaboration avec Intel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec le géant américain des semi-conducteurs Intel afin de soutenir l'innovation dans le secteur industriel.



Aux termes de l'accord, Schneider a prévu d'associer sa plateforme EcoStruxure, une architecture interopérable destinée à l'Internet des objets, avec des systèmes de contrôle distribué (DCN) équipés de processeurs Intel.



Cette solution, dévoilée à l'occasion du salon ARC Forum d'Orlando, vise notamment des applications d'apprentissage machine et de données analytiques en temps réel dans les domaines de l'industrie et du secteur manufacturier.



Lors de l'ARC Forum d'Orlando, le spécialiste français des automatismes et des équipements électriques a également officialisé un accord de collaboration avec Claroty, une start-up de cybersécurité industrielle.



Selon les termes de lur coopération, Schneider Electric intégrera au sein de ses offres la plateforme de Claroty dédiée aux contrôles de sécurité pour les environnements de technologies opérationnelles.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.