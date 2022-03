Schneider electric : Accompagne PepsiCo avec PEP+ REnew

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - PepsiCo annonce le lancement de pep+ REnew, soit une collaboration avec Schneider Electric visant à accélérer l'adoption de l'électricité renouvelable et créer un système alimentaire plus résilient et économe en carbone dans le cadre de la transformation pep+ (PepsiCo Positive) de PepsiCo.



Pep+ REnew est notamment conçu autour de deux objectifs: éduquer les partenaires de la chaîne de valeur de PepsiCo sur leurs choix en matière d'électricité renouvelable et accélérer la transition vers l'électricité renouvelable grâce à des contrats d'achat d'électricité (PPA) et d'autres options d'approvisionnement en électricité renouvelable.



Ce programme a été lancé pour aider à surmonter les défis auxquels sont confrontées de nombreuses PME lorsqu'elles tentent de participer au marché de l'électricité renouvelable: certaines organisations peuvent avoir besoin d'une formation ou de conseils sur les mécanismes spécifiques des transactions d'électricité renouvelable.





