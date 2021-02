Schneider electric : Des résultats 2020 supérieurs aux attentes

(CercleFinance.com) - Schneider Electric a dévoilé jeudi des résultats annuels supérieurs aux attentes, le groupe ayant notamment bénéficié de deux trimestres successifs de croissance au cours du second semestre.



Le spécialiste des équipements électriques a dégagé l'an dernier un résultat net de 2,1 milliards d'euros, à comparer avec un bénéfice de l'ordre de 2,4 milliards d'euros en 2019.



Son EBITA ajusté a reculé de 7,4% à 4,2 milliards d'euros sur la base d'un chiffre d'affaires en décroissance organique de 4,7% à moins de 25,2 milliards d'euros.



Le groupe - qui propose un dividende de 2,60 euros par action, en hausse de 2% par rapport à 2019 - a indiqué qu'il visait pour l'exercice 2021 une croissance organique de l'EBITA ajusté comprise entre 9% et 15%, basée sur une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 5% et 8%.



Schneider s'est également donné comme objectif d'atteindre une marge d'EBITA ajusté d'environ 17% d'ici 2022, contre 15,6% l'an dernier.



L'action était en hausse de 2% jeudi matin sur Euronext Paris après la publication de ces chiffres.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SCHNEIDER ELECTRIC en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok