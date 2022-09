Schneider electric : Des fonds voudraient rejeter l'offre sur Aveva

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le fond canadien Mawer Investment Management estimerait que l'offre de Schneider sur Aveva sous-estime la valeur du groupe britannique indique le Financial Times.



Le prix de l'offre présentée par Schneider est de 3 100 pence par action en numéraire. L'acquisition valorise l'ensemble du capital social, émis et à émettre d'Aveva, à environ 9 482 millions de livres sterling, sur une base entièrement diluée.



Mawer Investment Management prévoit de rejeter l'offre de rachat à 3100 p proposée par Schneider selon le FT estimant que ' c'est une offre opportuniste qui profite de la faiblesse du cours de l'action ces derniers mois '.



M&G Investments pourrait également rejeter l'offre selon le FT.



' A la suite de ces annonces hier, le titre a clôturé à 3 137p, soit au-dessus du prix de l'offre, même en tenant compte de l'acompte sur minoritaire ' souligne Invest Securities.



' Si cette opposition peut se comprendre, l'opération a de grandes chances d'aboutir, car elle doit être approuvée par 75% des actionnaires présents à l'AG d'Aveva, sachant que Schneider détient 58,6% du capital et P. Kennedy 4,4% ' rajoute le bureau d'analyses.



