Schneider electric : 'dépasse les attentes', Oddo réitère son conseil

(CercleFinance.com) - 'Schneider dépasse une fois encore les attentes' a constaté Oddo, après la parution des résultats financiers du groupe industriel tricolore. Avec une croissance organique au 4e trimestre de +0.8%, le recul du groupe se limite à 4,7% en année pleine.



'L'élément le plus impressionnant de cette publication est le FCF qui progresse fortement et atteint 3.7 MdE (css 2.9 MdE)', note le bureau d'analyses.



Pour 2021, le groupe table d'ailleurs sur une croissance organique du CA de 5 à 8% et sur une amélioration de la marge d'EBITA ajusté de 16,1/16,5%, une guidance 'très encourageante', juge Oddo.



Dans ces conditions, le broker maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Schneider Electric, avec un objectif de cours inchangé, à 145 euros.



