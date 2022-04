Schneider electric : Au 4e rang dans Fast Company 2022

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Schneider Electric figure sur la liste des entreprises les plus innovantes du monde de Fast Company pour 2022.



L'entreprise se classe au 4e rang dans la catégorie Électronique grand public pour ses innovations dans la gestion de l'énergie des maisons et des bâtiments.



' Schneider Electric est reconnu comme l'une des entreprises les plus durables au monde et un leader mondial de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation dans les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries ' indique le groupe.



' Avec le développement durable au coeur de nos préoccupations, nous aidons nos clients à évoluer vers un monde plus électrique et plus numérique afin d'accroître l'efficacité énergétique, de réduire les coûts et de diminuer leur empreinte carbone ', a déclaré Abigail Gabriel, Chief Marketing Officer North America, Schneider Electric.



