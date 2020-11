Schneider electric : Annonce des investissements stratégiques

(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce aujourd'hui la signature de protocoles d'accord relatifs à l'acquisition d'une participation majoritaire dans Automation Technology/ETAP Automation, leader des logiciels de conception et simulation de réseaux électriques.



Schneider va également procéder à un investissement minoritaire stratégique dans Planon Beheer B.V., un leader des logiciels de gestion de bâtiments et de l'environnement de travail.



Ces opérations ciblées vont permettre d'améliorer l'offre de logiciels de l'activité Gestion de l'Energie et correspondent à la vision stratégique du groupe de développer sa suite complète de logiciels de référence.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

