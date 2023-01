Schlumberger : Dividende trimestriel relevé de 43%

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, SLB (ex Schlumberger) annonce que son conseil d'administration a approuvé une augmentation de 43% du dividende trimestriel en numéraire, pour le fixer à 0,25 dollar par action.



Pour rappel, le groupe de produits et services parapétroliers a fait part d'un BPA, hors charges et crédits, de 0,71 dollar au titre des trois derniers mois de 2022, en augmentation de 13% en rythme séquentiel et de 73% en glissement annuel.



