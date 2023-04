Schlumberger : BPA ajusté en hausse de 85% au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - SLB publie un chiffre d'affaires de 7,73 Mds$ au titre du 1er trimestre 2023, en hausse de 30% par rapport à la même période un an plus tôt.



La multinationale d'équipements pétroliers présente en EBITDA ajusté en hausse de 43%, à 1,78 milliard de dollars et un bénéfice net ajusté qui atteint 906 millions de dollars, soit une hausse de 86% en l'espace de douze mois. Le BPA ajusté ressort ainsi 0,63 cent (+85%).



SLB bénéficie d'une dynamique favorable dans chacune de ses divisions avec +36 % pour Well Construction, +38% pour Production Systems, +24% sur Reservoir Performance et +4% pour le Digital & Integration.



Toutes les zones géographiques sont aussi croissance, avec notamment +29% à l'international au 1er trimestre (toujours rapport à la même période un an plus tôt) et +32% en Amérique du Nord.



