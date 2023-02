Schlumberger : Acquisition de Gyrodata finalisée

(CercleFinance.com) - SLB (ex Schlumberger) annonce avoir finalisé l'acquisition de Gyrodata Incorporated, une société spécialisée dans la technologie de positionnement et d'arpentage gyroscopique des puits de forage, une transaction annoncée fin octobre 2022.



'La transaction intégrera les technologies de placement et d'arpentage de puits de forage de Gyrodata au sein de l'activité well construction de SLB, apportant aux clients des solutions de forage innovantes', précise le groupe parapétrolier.



Cette combinaison permettra d'assurer un contrôle plus étroit de la trajectoire, de réduire le temps d'acquisition des données et d'améliorer le processus de prise de décision, ce qui se traduira par une plus grande efficacité globale du forage.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel