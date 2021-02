Schlumberger : Vers la capture du carbone, avec LafargeHolcim

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - LafargeHolcim et Schlumberger New Energy vont explorer le développement de solutions de captage et de stockage du carbone (CSC), notamment au sein de deux cimenteries LafargeHolcim basées en Europe et en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui Schlumberger.



Les deux partenaires pourront notamment s'appuyer sur les technologies de capture du carbone de Schlumberger.



'Notre partenariat avec Schlumberger, le premier fournisseur mondial de technologie pour l'industrie mondiale de l'énergie, apportera de nouvelles avancées dans le stockage qui pourraient être reproduites à grande échelle sur nos sites', espère Magali Anderson, Chief Sustainability Officer chez LafargeHolcim.



Cette collaboration pourrait constituer la première étape du déploiement à plus grande échelle de solutions de capture et de stockage du carbone dans le secteur des industries de transformation, indique Schlumberger.



