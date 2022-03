Schlumberger : Suspension des investissements en Russie

(CercleFinance.com) - Compte tenu de l'escalade du conflit en Ukraine, Schlumberger indique avoir évalué la voie à suivre et décidé de suspendre immédiatement les nouveaux investissements et le déploiement de technologies dans ses opérations en Russie.



'Nous continuons à surveiller activement cette situation mouvante et nous mettrons en oeuvre toute mesure en pleine conformité avec les lois et sanctions internationales applicables', a déclaré son directeur général Olivier Le Peuch.



'La sûreté et la sécurité sont au coeur de ce que nous sommes en tant qu'entreprise, et nous demandons instamment la cessation du conflit et le rétablissement de la sûreté et de la sécurité dans la région', a-t-il poursuivi.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel